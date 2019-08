Bestuurder bestelwagen rijdt verblind op geparkeerde vrachtwagen in Baardegem

Op Linkeroever in Antwerpen, op de grens met Burcht, is de aannemer van de Oosterweelwerken deze week gestart met de aanleg van nieuw aanmeer-platform aan de Schelde. De werken kunnen misschien voor geluidshinder zorgen in de ruime omgeving, mogelijk tot in buurgemeenten Kruibeke en Melsele. Want vanaf volgende week zal de aannemer er 57 stalen palen de grond in trillen en slagen, of heien, zoals dat heet. Die werken zouden drie weken duren, tot 13 september. De uiteindelijke bedoeling van het nieuwe aanmeerplatform is om zoveel mogelijk bouwmaterialen, voor de verschillende Oosterweelwerven, over het water te vervoeren