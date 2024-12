Politie en parket zijn aanrijder van jonge vrouw in Temse op het spoor

De chauffeur die vorige week vrijdag in Temse een jogster aanreed en vluchtmisdrijf pleegde is vrij onder strikte voorwaarden waaronder een rijverbod van drie maanden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Een vrouw van 19 overleefde het ongeval, maar raakte ernstig gewond en is voorlopig werkonbekwaam. Via tips en camerabeelden en een achtergelaten autospiegel kwam de lokale politie bij de bestuurder terecht. De man van 32 werd deze avond voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Het parket van Oost-Vlaanderen wil hem laten aanhouden.

