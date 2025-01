Bestuurder (20) die voetganger (75) aanreed in Sint-Niklaas had een rijverbod en is aangehouden

De bestuurder van de bestelwagen die vrijdag in Sint-Niklaas een man aanreed en levensgevaarlijk verwondde, is aangehouden door de onderzoeksrechter. De man van 20 uit Sint-Niklaas mocht eigenlijk niet rijden, want hij had een rijverbod. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. Het ongeval gebeurde vorige vrijdag rond 8 uur op het kruispunt van de Heistraat en de Kuildamstraat in Sint-Niklaas. Een oudere man van 75 werd geraakt door een bestelwagen en kwam zwaar ten val. Hij verkeert nog altijd in levensgevaar. Na de botsing zou de bestuurder eerst weg gereden zijn, maar later keerde hij terug. Hij legde een negatieve ademtest af, maar hij had op het moment van de feiten een rijverbod.