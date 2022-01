Bestuur Sint-Niklaas reageert op Vooruit: "Er zit schwung in de stad"

Ook de politieke tegenstanders van Rousseau hebben de persconferentie van gisteren met heel veel aandacht gevolgd. Huidig burgemeester Lieven Dehandschutter van N-VA geniet momenteel van een weekje vakantie in het buitenland. Hij vindt de keuze van Rousseau voor Sint-Niklaas een logische keuze. Dehandschutter is het wel niet eens met de kritiek van de Vooruit-voorzitter op het beleid in de stad. Gisteren zei Rousseau dat het stadsbestuur te weinig ambitie toont. Volgens Rousseau verlaten veel mensen Sint-Niklaas omdat het er te saai is. De burgemeester is het daar dus niet mee eens. Hij zegt dat er nog heel wat grote projecten op stapel staan de komende jaren en dat er wel degelijk schwung zit in de stad. Ook coalitiepartner Groen betreurt de uitlatingen van Conner Rousseau.