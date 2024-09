Bestuur ontneemt bevoegdheden van 'eerste schepen van Vlaams Belang' in Erpe-Mere

In Erpe-Mere gaat schepen Gerda Van Steenberge niet akkoord met de beslissing van het schepencollege om haar bevoegdheden af te nemen. Van Steenberge stapte recent over naar Vlaams Belang. Dat is haar goed recht, zeggen haar collega's in het college. Maar ze willen niet dat de schepen nog beslissingen neemt, en daarom nemen ze haar bevoegdheden af. Van Steenberge vindt dat een brug te ver, en overweegt juridische stappen.