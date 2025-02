Bestuur Ninove niet akkoord met tariefverhoging voor afval uit schrik voor sluikstort

Afvalintercommuncale Ilva gaat de prijzen van de afvalophalingen verhogen. Maar de stad Ninove gaat daar niet mee akkoord. Vanaf april wordt voor een gemiddeld gezin de jaarlijkse factuur duurder. Ongeveer 8 euro 30 voor restafval, en 11 euro voor GFT. Dat zou in principe gelden voor alle inwoners van de 15 gemeenten in de communale, maar het nieuwe stadsbestuur van Ninove zegt dus neen. Volgende week is er een overleg gepland tussen Ilva en de bevoegde schepen in Ninove.