Bestuur Eendracht Aalst reageert op gemiste licentie voor eerste amateur: "We zijn verwonderd"

In Aalst heeft het ORCO-team van de politie, dat is het bijzondere bijstandsteam, een man van 45 overmeesterd bij hem thuis. De man had zich verschanst. Hij zou ook een wapen bij zich gehad hebben. De feiten gebeurden rond drie uur in de namiddag in de Drie Veldenweg, dat is achter het OLV in Aalst. De man gedroeg zich al een tijdje verdacht en weigerde elke vorm van contact met de buitenwereld. Hij is geen onbekende voor de politiediensten. Het duurde anderhalf uur voor de speciale eenheden om de man te overmeesteren. Bij zijn arrestatie gedroeg hij zich agressief. Hij werd overmeesterd met een taser en kreeg een kalmeringsmiddel. Daarna werd hij overgebracht naar het ziekenhuis. Tijdens het incident werd de straat afgesloten, niemand raakte gewond.