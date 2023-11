Bestuur E. Aalst bijt van zich af: "Jeugdwerking beschadigd en dat is onvergeeflijk"

Het bestuur van de tweedenationaler Eendracht Aalst heeft gisteravond gereageerd op de beslissing van de jeugdverantwoordelijke om tijdelijk niet meer te voetballen. Ze deden dat via een open brief. De Turkse bestuurders noemen de heisa een persoonlijke oorlog. Ze gaan dan ook voluit in de tegenaanval. Een jeugdverantwoordelijke die de club een warm hart toedraagt, zou nooit op deze manier gehandeld hebben, schrijven ze. De jeugdwerking is opzettelijk beschadigd en dat is onvergeeflijk, schrijft het bestuur.