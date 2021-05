Bestelwagen volledig uitgebrand in centrum Temse

In het centrum van Temse is vrijdagavond een bestelwagen volledig uitgebrand. De hulpdiensten kregen iets voor half 11 de melding binnen dat er een voertuig in lichterlaaie stond op het kruispunt van de August Wautersstraat en de Scheldestraat. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit de bestelwagen. Er was ook gevaar dat de vlammen zouden overslaan op een appartementsgebouw, maar de brandweer kon dat verhinderen. Een aantal ramen waren door de hitte wel gebarsten. Niemand raakte gewond, wat de oorzaak is van de brand, was niet meteen duidelijk.