Bestelwagen rijdt in op file en gaat over de kop op E34 in Melsele

In Melsele is gisteren in de avondspits op de E34 dan weer een bestelwagen over de kop gegaan na een zware aanrijding. De bestuurder van een kleine bestelwagen reed in op de achterkant van een vrachtwagen die als laatste in de file stond. Door de aanrijding ging de bestelwagen over de kop. De bestuurder werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis, zonder al te grote verwondingen. Door het ongeval waren de twee rijstroken richting Antwerpen een tijdlang versperd. Het verkeer kon enkel passeren via de pechstrook, waardoor er een file stond vanaf het knooppunt Beveren. De brandweer had ook heel wat opkuiswerk.