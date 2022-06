Bestelwagen met batterijen brandt helemaal uit langs N45 in Haaltert

De zogenaamde digipunten in Sint-Niklaas krijgen elke maand zowat 160 mensen over de vloer. In zo'n digipunt word je geholpen als je digitale vragen hebt. Eind september vorig jaar is de dienst gelanceerd en dat lijkt dus succes te hebben. Voor heel wat openbare diensten heb je nu eenmaal een computer of smartphone nodig, maar niet iedereen wil of kan mee in die digitale evolutie. Karine Lalieux, federaal minister voor Maatschappelijke Integratie, kwam vandaag naar Sint-Niklaas om te ontdekken hoe zo'n digipunt werkt. Zij ziet er toekomst in.