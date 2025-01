Bestelwagen leeggeroofd van bouwbedrijf uit Temse, vrienden en collega's reageren solidair

Montagebedrijf BKfix uit Temse ziet een deel van haar levenswerk verdwijnen. Want dieven stelen voor meer dan 10.000 euro aan materiaal uit hun bestelwagen. In een mum van tijd zijn ze al hun 26 machines en ook nog andere, kleinere spullen kwijt. Zaakvoerder Kevin is aangedaan, maar kan gelukkig rekenen op heel wat solidariteit. Zo lenen collega's en vrienden hem materiaal uit, zodat BKfix gewoon kan blijven draaien.