Aalstenaar onderzocht sabotage Doel 4, en denkt aan terrorisme: "Werknemers gingen twee jaar na de feiten met IS strijden aan het front"

In Doel, bij Beveren, is een bestelwagen gisterenavond in een gracht beland. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf, maar kon gevat worden.

Het ongeval gebeurde gisterenavond in de Dreefstraat, rond half 10. De bestelwagen slipte enkele honderden meters lang, vooraleer die in de gracht terecht kwam. De bestuurder vluchtte, maar na speurwerk van de politie kon de man gevat worden. Hij is vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter.