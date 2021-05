Bestelwagen knalt op vuilniswagen: chauffeur op slag dood

In Kruibeke is deze namiddag een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Dat gebeurde in de Heirstraat in Bazel, een deelgemeente van Kruibeke. Een bestelwagen week van z'n rijvak af en knalde zonder remmen frontaal op een vuilniswagen. De hulpdiensten kwamen nog massaal ter plaatse, maar de chauffeur was op slag dood. Mogelijks is hij in slaap gevallen achter het stuur. Een deskundige van het parket kwam ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te zoeken. De Heirstraat zal nog een tijdlang afgesloten voor alle verkeer.