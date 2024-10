Bestelwagen kantelt op klaverblad in Sint-Niklaas

Op de afrit Sint-Niklaas-Centrum is vanmorgen een bestelbusje op z'n flank beland. Het busje kwam uit de richting van Antwerpen toen het op het klaverblad ineens begon te slippen. Het voertuig raakte de betonnen vangrail en sloeg daardoor over de kop. Twee omstaanders zagen het ongeval gebeuren en hielpen de bestuurder uit het busje. Hij raakte als bij wonder niet gewond. Zijn busje is wel goed voor de schroothoop. De brandweer had heel wat werk met het opruimen van de rijbaan, omdat die bezaaid lag met brokstukken, glas en olie. De verkeershinder bleef beperkt.