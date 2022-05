Bestelwagen geplet tussen twee vrachtwagens: bestuurder overleden

In Aalst zijn twee zestigers om het leven gekomen nadat ze aangereden werden door een bestelwagen. Het ongeval gebeurde in de late voormiddag in de Weggevoerdenstraat, dat is pal in het centrum van de stad. Wat er precies gebeurd is, dat is nog niet duidelijk. De hulpdiensten zijn nog altijd ter plaatse en de straat is afgesloten. (later meer)