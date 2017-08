Nieuws Bestelwagen gecrasht op N45 in Ninove

In Ninove is er deze middag een bestelwagen gecrasht op de N45 expresweg. De aanhangwagen van de bestelwagen was beginnen slingeren en daardoor is de chauffeur de controle over het stuur kwijtgeraakt. De bestelwagen is met de aanhangwagen over de kop gegaan. De crash was zwaar, maar gelukkig vielen er geen gewonden. Busje en aanhangwagen zijn wel total loss.