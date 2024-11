Bestelwagen belandt in gracht aan afrit E17 in Temse

Een bestuurder van een bestelwagen is deze voormiddag met zijn voertuig in een metersdiepe gracht beland. Bovenaan de afrit van de E17 in Temse op het klaverblad verloor hij de controle over het stuur. De chauffeur kon niet op eigen kracht uitstappen, maar slaagde er wel zelf in om de hulpdiensten te verwittigen. De brandweer kon de man uit zijn benarde positie helpen. Hij raakte lichtgewond en werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. De takeling van de camionette was geen simpele klus. Het verkeer ondervond weinig hinder door het ongeval.