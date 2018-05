'Beste groenterestaurant ter wereld 2018' voorgesteld in Bazel

En voor wie toch liever kiest voor een snelle hap tussendoor is er ook nog goed nieuws: hamburgerketen Burger King heeft nu ook zijn tweede snelwegrestaurant geopend in onze streek. Dat gebeurt opnieuw langs de E17 in Kruibeke. Drie weken geleden opende Burger King hier al zijn eerste Belgische snelwegrestaurant, in een benzinestation richting Antwerpen. Nu is er dus ook eentje aan de andere kant, in de richting van Gent. Dat brengt de teller van het totale aantal Belgische vestigingen intussen al op elf. Burger King zit in ons land onder de vleugels van Burger Brands Belgium, dat ook de Quick-restaurants in handen heeft.