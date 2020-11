Nieuws Besmettingscijfers gaan in ons land al enkele dagen de goede kant uit

De besmettingscijfers gaan in ons land al enkele dagen de goede kant uit, en stilaan lijkt er zich ook een gunstige trend af te tekenen wat betreft de ziekenhuisopnames.Maar die positieve evolutie zien we niet altijd in de ziekenhuizen in onze streek. Daar schommelen de cijfers nog heel sterk. Zo is er dit weekend een vrij sterke stijging te zien in de Aalsterse ziekenhuizen en op de COVID-afdeling van het AZ Nikolaas. In Sint-Niklaas zijn er zelfs 10 patiënten bijgekomen. En ook het aantal kritieke patiënten op Intensieve zorgen stijgt van 18 naar 22. Van het AZ Sint-Blasius zijn er dit weekend geen cijfers bekend. In het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem blijft de situatie min of meer stabiel. Als we naar het totaal kijken, dan zien we toch een forse stijging. Het aantal opgenomen COVID-patiënten stijgt met 15 tot 476.