Wie door Sint-Niklaas wandelt, zal naast de vele murals en andere streetart nu ook drie kunstcontainers zien staan. Die worden beschilderd door verschillende artiesten. Dat doen ze als aftrap voor de NAFT kunstexpo in de stad. En het bijzondere: de containers blijven niet in Sint-Niklaas. Ze zullen te zien zijn op de trein of het schip richting de Britse eilanden en Griekenland.