Bert Kruismans laat sporthal in Stekene vol lopen voor Vertellingen

De Beverse artiest Danzel laat opnieuw van zich horen. In Polen heeft hij een award gekregen voor de grootste hit van de laatste decennia. We hebben het natuurlijk over zijn wereldhit "Pump it up". Hij kreeg die award tijdens een prestigieuze muziekshow in Polen, waar 3,5 miljoen mensen naar hebben gekeken. Danzel verkocht miljoenen platen in onder andere Frankrijk en een paar Oostbloklanden. Hij is een grote ster daar, maar bij ons in Vlaanderen ondergewaardeerd.