De 49ste editie van de Lokerse Feesten is zopas van start gedaan. Berre had de eer om de Main Stage op de Grote Kaai te openen. Berre werd bekend via zijn filmpjes op TikTok en scoorde met zijn debuutsingle 'Say My Name' meteen een hit. Nu is zijn nieuwe liveshow klaar, die hij voor het eerst in Lokeren brengt. En dat zorgt voor een gezonde portie zenuwen. Wij spraken Berre net voor hij het podium opstapte.