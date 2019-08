Beroep tegen vergunning voor drie windmolens op grens Kruibeke/Temse

De actiegroep Tegenwind en de gemeenten Temse en Kruibeke gaan in beroep tegen de beslissing om de bouw van drie windmolens te vergunnen in een stiltegebied. De groep en de twee gemeenten vrezen voor geluidsoverlast in de ruime omgeving van het gebied. De partijen zijn er van overtuigd dat bouwheer EDF/Luminus in de streek andere plaatsen kan vinden die meer geschikt zijn voor windturbines van zo'n 200 meter hoog. Maar ondanks de negatieve adviezen had milieuminister Koen Van den Heuvel toch beslist om de molens te vergunnen. Begin september moet de aanvraag voor beroep nu binnen zijn bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.