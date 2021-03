Beroep tegen bouw Hof van Saeys: "Niet van buurt maar van concurrent"

In Dendermonde heeft de politie afgelopen nacht man en macht ingezet om twee verdachte personen op de vlucht op te sporen. Het begon met een achtervolging op de weg, later werd zelfs een helikopter ingezet. De klopjacht duurde tot ongeveer 1 uur, maar leverde niets op. Wat het duo mispeuterde, is niet duidelijk. De achtervolging startte gisteravond rond half elf ter hoogte van papierfabriek VPK. Een politiewagen met ANPR-camera stond daar opgesteld voor een controle toen het voertuig de radar passeerde. Meteen ging er een alarm af en kregen ze de melding dat het voertuig geseind stond. De politie achtervolgde de wagen eerst op de weg, maar dat liep mis. Het duo crashte in een veldwegel aan het Hof ten Bos in Oudegem. Daarop liepen de twee personen te voet weg. Er volgde een ware klopjacht met een speurhond, een drone, een helikopter met warmtecamera en verschillende patrouilles op de weg. Volgens de laatste informatie zijn de verdachten nog niet gevat. Waarom ze op de vlucht gingen, is ook nog niet duidelijk. Vanavond meer in het TV Oost Nieuws om 18.30 uur.