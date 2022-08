Berlarenaar maakt zich zorgen over Waterfeesten: "Zeg maar de Blauwalgfeesten"

Aan het Donkmeer in Berlare staan dit weekend de Waterfeesten op het programma. Dan valt er vanalles te beleven in en rond het water aan de Donk. Maar het Donkmeer wordt al een goeie maand geteisterd door de blauwalg. En wanneer je in aanraking komt met het water, kan dat gevaarlijk zijn. Een man uit Berlare maakt zich dan ook zorgen over de Waterfeesten. Maar volgens de gemeente is er geen gevaar voor de volksgezondheid.