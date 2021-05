Berlare wil organisatoren van kleine events maximaal ondersteunen met Coronadorp

Op een overvol festivalplein is het wellicht nog even wachten, maar kleinschaligere evenementen met op dit moment 50 aanwezigen kunnen wel al beginnen organiseren. En in Berlare willen ze de lokale organisaties daarbij maximaal ondersteunen. De gemeente installeerde daarom een coronadorp in het Boerenkrijgpark in deelgemeente Overmere. In de tent, uitgerust met alle voorzieningen, kunnen verenigingen kleine evenementen organiseren. Tijdens de zomermaanden wordt het dorp afwisselend gebouwd op verschillende plaatsen in Berlare. Eerst hier in Overmere, later ook aan het Donkmeer en in Uitbergen.