Vanaf morgen worden de coronamaatregelen versoepeld. Bijvoorbeeld de niet-dringende consultaties in ziekenhuizen zullen opnieuw mogelijk zijn. In het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas waren ze de voorbije dagen dan ook druk in de weer om ervoor te zorgen dat alles vanaf morgen veilig en vlot zal kunnen verlopen. Zo zal je bij aankomst onder meer verplicht je handen moeten wassen, en een mondmasker van het ziekenhuis moeten opzetten. De voorziene tijd per consultatie is dan weer langer, de ruimte in de wachtzalen dan weer beperkt.