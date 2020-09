Berlare neemt geen bijkomende maatregelen tijdens passage Ronde om de horeca te sparen

In een duiventil in Denderwindeke bij Ninove zit de snelste duif van het land. Finman vloog afgelopen zaterdag recordtijden. Hij had de beste tijd over verschillende vluchten. Kenners roepen hem uit tot de beste duif van België. Duivenmelker Philip zal zijn prijsduif niet lang meer kunnen houden. Hij wordt nu al overspoeld door aanbiedingen uit China om Finman te kopen. De internationale belangstelling is een opsteker voor de jonge duivensporter.