Berlare krijgt af te rekenen met vandalen: Bieden camera's oplossing?

Het handhaven van de coronamaatregelen wéégt op heel wat politiediensten. Maar de politie van Sint-Niklaas is er tegelijkertijd in geslaagd een groot drugsoffensief in te zetten in de zone. De afgelopen drie maanden zijn bijna dertig grote acties op poten gezet. Het doel van die acties: drugsdealers betrappen en oppakken. In totaal zijn 12 dealers geklist. Daarnaast is er ook gecontroleerd op witwassen, zwartwerk en huisjesmelkerij.