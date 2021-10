Berlare is niet alleen voor de rijken: "Wij beoordelen alle aanvragen op dezelfde manier"

In Aalst keert politicus Michel Van Brempt terug naar Vlaams Belang. Van Brempt was jarenlang het boegbeeld van Vlaams Belang in Aalst, maar in oktober 2019 verliet hij de partij. Dat kwam toen door een gebrek aan vertrouwen. Sindsdien zetelt hij als onafhankelijk raadslid. Van Brempt speelde even met het idee om een Forza-afdeling in Aalst op te richten, zoals Guy D'Haeseleer dat deed in Ninove. Nu keert hij dus terug en zou hij ook opnieuw lijsttrekker worden bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen.