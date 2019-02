De man die gisteren zijn vrouw vermoordde in Oordegem, heeft vannacht zelfmoord gepleegd in z'n cel in de gevangenis van Dendermonde. Dat zoiets gebeurt is uitzonderlijk. De man verbleef onder een speciaal regime in de gevangenis. Net om te voorkomen dat hij zichzelf van het leven zou beroven. Met deze wanhoopsdaad komt meteen ook een einde aan de moordzaak.