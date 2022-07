Berlare: buurman die Sandra doodschoot maand langer in de cel: "Vanaf volgende week zal hij meewerken aan het onderzoek"

Chocoladeproducent Barry Callebaut heeft haar productie in de fabriek in Wieze stilgelegd na ontdekking van salmonella in een productielot. Alle producten na 25 juni geproduceerd in Wieze werden geblokkeerd. Volgens Barry Callebaut zijn de producten niet tot in de winkelrekken terechtgekomen, en moeten er ook geen producten teruggeroepen worden. Barry Callebaut is nu volop bezig met alle bedrijven te contacteren die de producten ontvangen hebben, om na te gaan of de producten daar nog in de magazijnen staan dan wel zijn uitgeleverd. Vanavond meer in het TV Oost Nieuws om 18u30.