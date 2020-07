Bij een afvalverwerkend bedrijf in de Waaslandlaan in Lokeren is deze middag brand uitgebroken. Het vuur brak uit aan de achterzijde van een loods van Lokeren Recycling, waar het papier en karton verzameld lag. De rookpluim was meteen van ver te zien. Momenteel is de brand onder controle, de brandweer is wel nog bezig met nablussen. Er is hoogstwaarschijnlijk geen kwaad opzet in het spel. Er was op geen enkel moment gevaar voor omwonenden of andere omliggende bedrijven.