Berlaars burgemeester Katja Gabriëls (Open Vld) gaat voor vierde ambtstermijn

Huidig burgemeester Katja Gabriëls trekt in Berlare opnieuw de lijst van de liberalen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. In 2006 werd Gabriëls voor het eerst burgemeester in Berlare. Toen als plaatsvervanger voor Karel De Gucht, die Europees Commissaris was. In 2012 werd ze voor het eerst zelf verkozen en zes jaar later opnieuw herkozen. Maar nu wil ze dus voor een vierde ambtstermijn gaan. Want er ligt volgens Gabriëls nog veel werk op de plank in Berlare.