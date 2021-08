WB bedrijvig op de transfermarkt: Nkaka wordt gehuurd, en Verstraete is onderweg

Lebbekenaar Robert Huygens is nu ook officieel voorzitter van de Belgische voetbalbond. Huygens was sinds juni al interim-voorzitter. Huygens, hier op archiefbeelden uit 2004, was eigenlijk geen kandidaat. In principe waren er andere kandidaten om voorzitter te worden. Maar hun benoeming was in strijd met de statuten. Er is dan gezocht naar een compromis en dat is gevonden. Huygens zal nog een jaartje voorzitter blijven tot de andere kandidaten wel in aanmerking komen om voorzitter te worden. In juni 2022 komen er dan opnieuw voorzittersverkiezingen. Huygens voetbalde zelf voor KSK Lebbeke. Later werd hij daar en bij KAV Dendermonde jeugdtrainer. Hij heeft veel jaren op de teller staan als bestuurder bij het provinciale als nationale bestuur van de voetbalbond.