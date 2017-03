Nieuws Berging van gezonken binnenschip in Temse paar dagen uitgesteld

Het binnenschip dat gisteren tegen een pijler van de Scheldebrug in Temse is gevaren, wordt pas eind deze week of begin volgende week geborgen. Vanochtend kwam de brandweer dammen aanleggen om eventuele stookolielekken tegen te gaan. En experts van een bergingsfirma kwamen de eerste opmetingen maken. Maar voor het schip geborgen kan worden moet eerst de laadbak die gevuld is met koolzaad, weggehaald worden. Gisteren verloor de schipper de controle over het schip nadat een stuk hout in de schroef was terechtgekomen. Het containergedeelte maakte meteen water en zonk. De brandweer kon de man en zijn familie in veiligheid brengen.