Bergen kritiek op nieuwe kazerne Geraardsbergen

Deze ochtend werd in de Heilig Kruiskerk in Vrasene pastoor Daniël Vande Velde herdacht. De bomvolle kerk toont aan hoe geliefd de man was. De grote opkomst werd verwacht, en dus is er ook naast de kerk een groot scherm geplaatst waar iedereen de begrafenis via een livestream kon meevolgen. Het overlijden van de 75-jarige pastoor Daniël kwam erg onverwacht, slechts twee weken na het ontvangen van zijn ereburgerschap en zijn 50-jarig priesterjubileum. E.H. Daniël Vande Velde was pastoor in Beveren sinds 1973 en zal nooit vergeten worden in de gemeente.