Ook Waasland-Beveren kon in zijn eerste twee wedstrijden nog niet winnen. Maar het verloor ook nog niet. Na de 2-2 op Zulte-Waregem hield geel en blauw nu Standard in eigen stadion op 0-0. Uitblinker in het Beverse kamp was zonder twijfel doelman Davy Roef. Hij redde meer dan eens de meubelen. In het slot van de wedstrijd miste de ingevallen Ampomah nog een kopkans.