Van een Belgisch kampioenschap naar een wereldkampioenschap: het WK Horseball. Dat is een nog vrij onbekende sport, maar zit in de paardensector in de lift. Horseball is een combinatie van rugby en basketbal, maar dan met een ruiter en een paard. En we zijn er zeker niet slecht in, want ons land pakte afgelopen weekend zilver op dat WK. Twee ruiters uit Buggenhout streden mee in de finale. Daarin was Frankrijk net iets te sterk met 5-4.