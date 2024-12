Benny maakt van duiventil beschermde burcht na vele inbraken: "Spijtige zaak als ze je levenswerk stelen"

De duivenmelkers in onze streek hebben schrik. Want de laatste tijd worden er steeds meer prijsduiven gestolen. En de dieven weten perfect waar ze moeten zoeken. Op het internet staat alle informatie over de beste duiven. En dan komen ze hun slag slaan. Het enige wat de duivenmelkers kunnen doen is hun duiven af en toe verplaatsen en hun duiventil vooral heel hard beveiligen. Dat doet ook Benny, een duivenmelker uit Hamme. Zijn duiventil lijkt wel een versterkte burcht.