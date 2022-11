Benefietconcert 'Endless Desire' voor mensen met een stofwisselingsziekte

De cinema's halen opnieuw even opgelucht adem, want de film Zillion is de meest succesvolle Vlaamse film in heel lange tijd in de bioscoop. In de eerste week zijn er al meer dan 100.000 mensen komen kijken. Dat zorgt opnieuw voor wat extra inkomsten voor de bioscoopuitbaters. En dat is meer dan welkom, want het publiek bleef lange tijd weg door het goede weer. En dat er terwijl de energiekosten enorm toenemen.