Bende van Nijvel onderzoek stopt niet: onderzoek naar Franse broers gestart

Er zou opnieuw een onderzoek komen naar de Bende van Nijvel. Het gerecht zou moeten nagaan of de misdaden gepleegd zijn door twee Franse broers. De Bende van Nijvel maakte in totaal 28 slachtoffers, ze sloegen verschillende keren toe. Maar de bekendste, dodelijke overval, was die op de supermarkt in Aalst. Na zo'n dertig jaar onderzoek, besloot het parket vorige zomer, het onderzoek te beëindigen. Maar eind vorig jaar vindt advocaat Kristiaan Vandenbussche een nieuw spoor. Twee broers, toen 7 en 9 jaar oud, hadden kort voor de laatste overval in Aalst twee auto's tegen hoge snelheid voorbij zien rijden en de nummerplaten genoteerd. Het parket van Bergen opent dus opnieuw een onderzoek, en nu komt er mogelijks nog een naar de Franse gangsterbroers. Later meer hierover in het TV Oost Nieuws.