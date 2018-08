Bende Van Nijvel-film "Niet Schieten" gaat op 4 oktober in avant-première in Aalst

Over iets meer dan een maand komt "Niet Schieten" in de zalen. De langverwachte film over de overval van de Bende van Nijvel in Aalst, in 1985. De avant-première voor het grote publiek zal in Aalst plaatsvinden. 1.000 plaatsen zijn er. Die kan je vanaf nu al reserveren. De opbrengst van de filmavond gaat naar het goede doel. Het idee komt van de lokale bioscoop Cine-Aalst en bendeslachtoffer David Van de Steen, die ook het boek schreef waarop de film is gebaseerd.