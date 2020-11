Media en Cultuur Bende Van Nijvel-advocaat schrijft debuutroman, een thriller

De Gentse strafpleiter Kristiaan Vandenbussche heeft een boek geschreven. Zijn debuutroman. 't Is een thriller geworden, over vijf jongeren die een jeugdzonde begaan en zo jaren later zwaar in de problemen komen. Vandenbussche, die ook optreedt in het dossier rond de Bende van Nijvel, geeft zo een spannende een inkijk in de wereld van justitie en misdaad.