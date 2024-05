Bende-slachtoffer David Van de Steen over mogelijk afsluiten van onderzoek: "Heel hard gevochten, voor niets"

"Mijn grootvader en ik hebben heel hard gevochten in dit dossier, maar dat is allemaal voor niets." Dat zegt David Van de Steen op de brief van het parket aan de nabestaanden en slachtoffers van de Bende van Nijvel, om eind volgende maand samen te komen voor een infomoment. Verwacht wordt dat hij daar te horen zal krijgen dat het onderzoek wordt afgesloten. Zonder resultaat. Van de Steen verloor zijn ouders en z'n zus bij de overval van de Bende op de Delhaize in Aalst, op 9 november 1985. Zelf raakte hij zwaargewond. Morgenavond meer in TV Oost Nieuws om 18.30 u.