'Bende'-Delhaize in Aalst wordt gesloopt

De Delhaizewinkel in Aalst gaat tegen de vlakte en wordt vervangen door een nieuwbouw. Daarmee verdwijnt een iconisch gebouw in Aalst. De vestiging is bekend omwille van de aanslag van de Bende van Nijvel, in 1985. Het gebouw aan de Parklaan staat er al van 1978. Maar zeven jaar later werd het dus het decor voor de meest bloedige aanslag van de Bende van Nijvel. Acht mensen lieten het leven bij de aanslag, onder wie de vader, de moeder en het zusje van Aalstenaar David Van de Steen. Het gebouw werd in de loop der jaren enkele keren gerenoveerd, maar nu gaat het dus definitief tegen de vlakte. Er komt een nieuw gebouw, met een gedenkteken. “Als eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslag, en hun familieleden”, laat Delhaize weten.