De boekentassen en de brooddozen staan klaar. Want we staan aan de vooravond van de start van een nieuw schooljaar. Morgen gaan er opnieuw meer dan één miljoen leerlingen naar school. Maar voor een deel daarvan is het schooljaar vandaag al begonnen. Kinderen die op internaat verblijven, maken zich klaar voor de eerste overnachting van het nieuwe schooljaar. In Vlaanderen zitten er meer dan 11.000 kinderen op internaat. Toch is die tak van het onderwijs lang wat verwaarloosd geweest. Minister van Onderwijs Ben Weyts wil daar verandering in brengen. Hij maakt extra middelen vrij voor de internaten. Dat is onder meer goed nieuws voor het GO! internaat van Dendermonde, waar de minister het nieuws vanmorgen ook zelf aankondigde.