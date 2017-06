In Sint-Niklaas is het stadsbestuur wél tevreden met de keuze voor de Plezantstraat. De Plezantstraat, of de N403, staat in de ongevalstatistieken altijd in de top 3. Al gebeuren er wel voornamelijk ongevallen met fietsers, die niet altijd worden veroorzaakt door overdreven snelheid. Zelf had de stad eerder de Hoge Bok-straat op het oog voor het installeren van trajectcontrole. Maar omdat die straat parallel loopt met de gewestweg, is volgens het stadsbestuur een trajectcontrole in de Plezantstraat ook nuttig.