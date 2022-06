Ben Mertens wint EK U21 en mag zich opmaken voor World Tour met beste snookerspelers van de wereld

Jean-Marie Pfaff wordt op 24 juni uitgeroepen tot ereburger van Beveren. Jean-Marie werd geboren in Lebbeke, maar groeide op in Beveren. In de jaren '70 en '80 stond hij in de goal bij SK Beveren en groeide hij uit tot één van de beste doelmannen van ons land. In 1978 won hij de Gouden Schoen. Hij was jarenlang onze nationale doelman. En in 1987 werd hij uitgeroepen tot wereldkeeper van het jaar. Hij boekte ook successen in het buitenland. Zo stond hij jarenlang onder de lat bij Bayern München in Duitsland en bij Trabzonspor in Turkijë. Bij zijn terugkomst naar ons land verhuisde hij naar Brasschaat, maar de band met Beveren is hij nooit verloren. Pfaff is nog maar de tweede ereburger van de gemeente Beveren. De eerste was pater Jeroom Heyndrickx, vorige maand.